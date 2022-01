Ramona Siebenhofer: „Ich ziehe mich zurück“

Bis auf Siebenhofer alle ÖSV-Damen in Garmisch dabei

Weil bei den Spielen in Peking und Umgebung die Technikerinnen den Anfang machen und die Speed-Konkurrenzen der Frauen erst am 11. Februar mit dem Super-G beginnen, ist am kommenden Wochenende Garmisch für alle außer Siebenhofer noch ein Thema. Die Steirerin lässt auch den Kronplatz-Riesentorlauf am Dienstag aus. „Ich ziehe mich jetzt zurück, mache ein paar Tage frei und werde dann den vollen Fokus auf die Olympischen Spiele legen“, betonte Siebenhofer. Dort wird sie schon im Riesentorlauf in der ersten Woche (7. Februar) im Einsatz sein.