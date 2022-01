Ramona Siebenhofer startet nun doch in Garmisch

Siebenhofer begründete am Mittwochabend im ORF-Fernsehen ihren Meinungsumschwung: „Sofia hat sich leider verletzt, ich bin Zweite im Abfahrts-Weltcup und nicht so weit hinten. Es ist eine Chance, die ich nützen muss, sonst würde ich mir das am Ende des Jahres vorwerfen.“ Am Donnerstag steht in Garmisch das erste Abfahrtstraining auf dem Programm.