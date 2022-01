Olympische Spiele 2022 - Immer noch ein Traumziel?

So nimmt es auch Andreas Prommegger bei seinen fünften Spielen. „Du musst es professionell sehen, dein Rennen abliefern. Da kommt mir meine Erfahrung zugute“, erklärte der Snowboarder. „Wenn ich an Vancouver (2010, Anm.) zurückdenke, das war ein Wahnsinn. Das war genau das für mich, was Olympia sein sollte. Da war so eine tolle Atmosphäre, das Olympische Dorf war mitten in Vancouver in einer Traumstadt. Nichts war mit dem zu vergleichen und Peking wird da jetzt ganz anders sein.“