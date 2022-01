Hütter: „Endlich Schluss mit dem ganzen Blödsinn“

„Die letzten Jahre waren extrem bescheiden. Das muss man im Kopf so hinkriegen, dass man an sich glaubt“, so Hütter unmittelbar nach dem Rennen. In der Tat ist es schier unglaubliche, was Hütter alles durchmachen musste. Im Jänner 2017 verletzte sich Hütter in Saalbach beim WM-Vorbereitungstraining auf St. Moritz das rechte Knie schwer. Elf Monate später gelang ihr in Kanada zwar das Traum-Comeback, doch der nächste Rückschlag ließ nicht lange auf sich warten. Das Weltcup-Finale im März 2018 verpasste sie nach einem Trainingssturz auf der Reiteralm, bei dem sie eine Lungenprellung und eine Läsion der Milz erlitt.