Gewalt in Beziehungen ist deutlich gestiegen

Das bestätigt auch Daniela Hinterreiter, die Leiterin der Frauenberatungsstelle (Frauenservice) in Graz. 2000 Frauen wurden dort im Vorjahr betreut – und jede achte davon war akut von Gewalt betroffen! Das macht 160. Doppelt so viele wie noch vor der Pandemie. Überforderung, Existenzsorgen, die enge Wohnraumsituation haben die Probleme befeuert. „Gewalt ist leider noch immer ein tabuisiertes Thema“, sagt die Expertin, „Frauen leiden oft Monate oder Jahre lang, bis sie sich trauen, darüber zu sprechen. Die meisten denken sich auch: ,Wer soll mir das glauben? Er ist ja zu allen anderen so lieb und nett‘.“ Bei den Gesprächen mit den Betroffenen geht es (fast immer) um ganz andere Dinge, ehe Gewalt wirklich zum Thema wird. Welche Rolle nehmen dabei Hinterreiter & Co. ein? „Es geht darum, Frauen Mut zu machen, Hilfe anzunehmen, zu reden. Und sie brauchen eine Aussicht auf ein Leben danach.“ Was muss sich für die Psychologin ändern? „Es muss eine gesellschaftliche Veränderung stattfinden, hin zur Gleichstellung von Mann und Frau. Da sind wirklich alle gefordert.“