Haie bissen zu: 99ers mit Dämpfer ins Heimdoppel

Glück im Unglück

Am Rande gab’s Aufatmen wegen Amadeus Egger: Der 22-jährige Feldkircher, der als „achter Verteidiger“ in Graz zuwenig Spielzeit hatte und daher in die 2. deutsche Liga verliehen wurde, hatte bei der Anreise nach Deutschland einen schweren Autounfall: „Amadeus hat viel Glück gehabt“, so 99ers-Manager Bernd Vollmann, „sein Wagen war bis auf die Vordersitze total kaputt. Er selbst hat mit Peitschenschlagsyndrom die Nacht im Spital verbringen müssen, ist aber bereits wieder entlassen worden.“