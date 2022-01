F1-Knalleffekt: Honda bleibt bei Red Bull an Bord!

„Im Zuge unserer immer größeren Erfolge ist ein gewisses Umdenken bei den Japanern entstanden. Und auch, dass sie natürlich die Batterieerkenntnisse für ihre Elektrifizierungsphase nutzen können“, so der 78-Jährige. Zur Erinnerung: Red Bull hatte in den vergangenen Monaten seit der Ankündigung des Honda-Ausstiegs geplant, die Triebwerke für die Formel-1-Boliden in Eigenregie zu bauen.