Ein Finanz-„Wunder“ am grünen Rasen

Und weiter:

„Ich hole auch nur noch Spieler, die einen Sponsor mitbringen“. Klingt völlig realitätsfremd! „Stimmt aber“, sagt Stöttinger, der im Winter bisher 15 Zugänge fixiert hat. Dazu engagierte er Trainer Mujo Candic und Assistent Ari Taner. Die Freitag in Umag gleich gegen den slowenischen Klub Dekani coachten. „Wir wurden hierher eingeladen“, so Stöttinger beim 1:2. Während die Daheimgebliebenen am Samstag in Gunskirchen gegen Marchtrenk testen.