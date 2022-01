Mercedes zum neuen Auto: „Alles ist komplett neu“

Das gab‘s noch nie

„Ich arbeite seit mehr als 30 Jahren in diesem Sport, aber diese Regeln übertreffen alles, was ich je gesehen habe“, so Allison. „Das Regelbuch ist nicht nur enorm - die Regularien sind zweimal so groß wie die vorherigen -, sie sind auch fast vollständig anders als das, was es vorher gab. Wir müssen das Auto also von Kopf bis Fuß neu erfinden. Egal wohin du schaust, alles ist komplett neu. Das ist unglaublich hart und herausfordernd.“