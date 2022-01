„Bist du dumm?“ Medwedew rastet völlig aus

„Und sein Vater (Anm. d. Red.: Tsitsipas‘ Vater) darf bei jedem Punkt reden?“ Medwedew forderte lautstark eine Verwarnung für unerlaubtes Coaching. Und tickte dann plötzlich völlig aus. „Bist du dumm? Beantworte meine Frage. Du musst ihn verwarnen! Oh mein Gott, du bist so schlecht. Wie kann man so schlecht sein in einem Halbfinale bei einem Grand Slam? Schaue mich an, ich rede mit dir“, schimpfte er in Richtung des Stuhlschiedsrichters, der gelassen blieb.