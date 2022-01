Medwedew steht im Endspiel - jetzt wartet Nadal

Der Weltranglisten-Zweite Medwedew eliminierte in einem emotionalen Halbfinale Tsitsipas ebenfalls in vier Sätzen. Vehement schimpfte Vorjahresfinalist Medwedew zwischenzeitlich mit Schiedsrichter Jaume Campistol und beschwerte sich über das aus seiner Sicht erfolgte Coaching von Tsitsipas‘ Vater, der als Trainer auf der Tribüne saß. „Du bist so schlimm, Mann“, schrie der 25-jährige Russe außer sich bei 4:5 im zweiten Satz Richtung Referee. „Wie kannst du so schlecht sein im Halbfinale eines Grand Slams?“