USA und „Bulle“ Aaronson dicht vor WM-Teilnahme

Die Nationalelf der USA liegt weiter auf Kurs Richtung WM 2022 in Katar. Am Donnerstag (Ortszeit) bezwang die Mannschaft von Nationaltrainer Gregg Berhalter in Columbus El Salvador mit 1:0. Den entscheidenden Treffer erzielte Antonee Robinson vom englischen Zweitligisten Fulham (52.), Salzburgs Brenden Aaronson wurde in der 65. Minute eingewechselt. Fünf Spiele vor Ende liegen die USA mit 18 Punkten auf Rang zwei der Qualifikation des Kontinentalverbandes CONCACAF.