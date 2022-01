Auftakt in Garmisch: Hütter schnellste ÖSV-Dame

Siebenhofer hatte ursprünglich vor Olympia keine Rennen mehr bestreiten wollen, die Steirerin änderte aber kurzfristig ihre Pläne, da sich nach der Verletzung der im Abfahrts-Weltcup führenden Italienerin Sofia Goggia die Chancen im Kampf um die Kristallkugel erhöht haben. „Nachdem ich in ausgezeichneter Position liege im Weltcup, habe ich doch entschieden herzufahren“, meinte die 30-Jährige am Donnerstag. Den Super-G am Sonntag fährt sie allerdings nicht. „Für mich geht es am Montag schon Richtung China. Ich möchte im Riesentorlauf eine gute Vorbereitung machen, am 7. Februar ist da ja schon das Rennen, das Programm ist dicht gedrängt“, erklärte Siebenhofer.