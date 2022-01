Spätere Sperrstunde für Salzburg-Hit gegen Bayern?

Salzburgs Politik wünscht sich vor dem Achtelfinal-Spiel in der Champions-League zwischen Red Bull Salzburg und Bayern München eine Lockerung der Sperrstunden-Regelung. Die Partie am 16. Februar in der Red Bull Arena beginnt um 21 Uhr (live im sportkrone.at-Ticker), eine Sperrstunde um 22 Uhr sei daher undenkbar.