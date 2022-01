Mallorca-Politiker wegen Novak Djokovic gefeuert?

Am Montag war Manchado als Umweltdezernent der spanischen Insel abberufen worden - hinter dem Vorgang soll die „Nadal-Lobby“ stecken, so die Presse in Novak Djokovics Heimat. Der Politiker hatte nämlich Anfang des Jahres via Facebook dazu aufgefordert, den Tennisstar in seinem am Ende erfolglosen Kampf um die Teilnahme an den Australian Open zu unterstützen.