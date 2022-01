Rafael Nadal: Djokovic-Causa „ein Zirkus“

Tennisstar Rafael Nadal hat sich am Montag zur Causa Novak Djokovic geäußert und die Kontroversen als „Zirkus“ bezeichnet. „Egal, ob ich mit Djokovic in einige Dingen übereinstimme oder nicht: Ein Gericht hat entschieden, dass er das Recht zur Teilnahme an den Australian Open hat. Ich wünsche ihm viel Glück“, sagte Nadal einem spanischen Radiosender.