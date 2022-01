Wie Djokovic Medwedew zum Mega-Comeback „verhalf“

Wahnsinn! Daniil Medwedew, die Nummer zwei der Tennis-Welt, hat in beeindruckender Manier seine Viertelfinal-Partie gegen Felix Auger-Aliassime gedreht. Als es für den Russen gar nicht gut ausgesehen hatte, half ihm ein Gedanke an Superstar Novak Djokovic: „Ich weiß nicht, ob es die Leute hören wollen, aber ich habe mir gedacht: Was würde Novak tun?“