Medwedew gewinnt Thriller nach Matchball-Abwehr

Daniil Medwedew hat sich das Aus vor Augen ins Halbfinale der Australian Open vorgekämpft. Im Duell mit dem Kanadier Felix Auger-Aliassime lag der Russe am Mittwoch mit 0:2 im Hintertreffen und wehrte einen Matchball seines Gegners ab, ehe er sich in fünf Sätzen mit 6:7(4), 3:6, 7:6(2), 7:5, 6:4 durchsetzte. Der US-Open-Champion trifft im Halbfinale am Freitag nun auf Stefanos Tsitsipas. Grieche bezwang den Südtiroler Jannik Sinner souverän 6:3, 6:4, 6:2.