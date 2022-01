Berrettini erkämpft sich Halbfinale gegen Nadal

Für Berrettini waren die vergangenen Majors immer mit Djokovic verbunden, immer verlor er erst gegen den Serben: bei den French Open im Viertelfinale, in Wimbledon im Finale und bei den US Open im Viertelfinale. Nun war er ursprünglich in das Viertel mit dem „Djoker“ gezogen worden, doch der Serbe wurde abgeschoben. Gegen Nadal hat Berrettini bisher erst einmal (2019 im US Open-Semifinale) gespielt und glatt verloren.