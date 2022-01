Arbeitslosigkeit sinkt erneut: 404.994 ohne Job

Anmeldungen zur Kurzarbeit gestiegen

Die Voranmeldungen zur Kurzarbeit stiegen in dieser Woche auf 159.454 an (zuvor: 136.995), gleichzeitig sind weniger Personen zur Kurzarbeit vorangemeldet als Ende Jänner 2021 mit 470.493 Voranmeldungen. Dies liege unter anderem an der aktuell positiven wirtschaftlichen Dynamik, die nicht durch Einschränkungen wie im vergangenen Winter eingebremst wird, so Arbeitsminister Kocher weiter.