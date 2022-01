Der Baustellen-Slalom in Innsbruck startet wieder

Baustellenzahl in etwa konstant

Die Kernfrage ist: Klappt die Baustellenkoordination oder droht ein Verkehrschaos? Genau dieses zu verhindern ist die Aufgabe von Koordinatorin Martina Gura. „Jedes Vorhaben ist in einen Bauzeitplan eingetaktet. In monatelangen Gesprächen wird Bauherren-übergreifend verhandelt: Welche Projekte schließen sich gegenseitig aus? Was ist bei Verzögerungen?“