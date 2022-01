Endlich: Der Neue ist in Altach angekommen

Werner Grabherr, Sportlicher Leiter: „Wir verpflichten mit Mickaël Nanizayamo einen physisch starken Innenverteidiger, der sich beim FC Lausanne bereits in jungen Jahren in der Schweizer Super League behaupten konnte. Er hat in der zurückliegenden Halbsaison wenig Spielzeit erhalten, trotzdem sehen wir in ihm einen Spieler, der unsere Defensive verstärkt und unserem Trainerteam weitere Möglichkeiten im Abwehrzentrum bietet.“