Contact-Tracing wird in OÖ de facto eingestellt

3380 Oberösterreicher wurden am Sonntag als Neuinfizierte vom Landeskrisenstab gemeldet. In den kommenden Tagen soll diese Zahl weiter steigen. Deshalb wird man in Oberösterreich im Laufe der Woche das Contact-Tracing noch einmal optimieren, wie Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander erklärt: „Es ist eine unglaubliche Herausforderung. Der Fokus muss auf den Positiven liegen. Diese müssen wir so schnell wie möglich erreichen und absondern.“