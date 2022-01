Liverpool rückt nach Sieg an Manchester City ran

Liverpool ist in der englischen Fußball-Premier-League näher an Spitzenreiter Manchester City herangekommen. Die „Reds“ feierten am Sonntag einen 3:1-Auswärtssieg gegen Crystal Palace, liegen nun neun Punkte hinter dem Titelverteidiger und haben obendrein ein Spiel in der Hinterhand. City war bereits am Samstag gegen das von Ralph Hasenhüttl gecoachte Southampton nicht über ein 1:1 hinausgekommen.