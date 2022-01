Hasenhüttl stoppt mit Southampton ManCity-Serie

In Southampton gingen die Gastgeber in der siebenten Minute durch Kyle Walker-Peters in Führung. Citys Druck war vor allem in der zweiten Hälfte immens, mehr als der Ausgleich durch Aymerick Laporte glückte dem Team von Pep Guardiola aber nicht mehr. Southampton hatte ManCity schon im September auswärts ein 0:0 abgetrotzt.