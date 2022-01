Fall Peng Shuai als Tabuthema bei Australian Open

Der Fall Peng Shuai darf bei den Australian Open in Melbourne nicht von Fans zum Thema gemacht werden. Sicherheitsleute haben jedenfalls bereits am Samstag T-Shirts mit dem in den sozialen Netzwerken bekanntgewordenen Spruch „Wo ist Peng Shuai?“ ebenso wie diesbezüglich Banner entfernt. Derartige Botschaften mit politischem oder auch Werbe-Inhalt sind laut Eintritts-Regeln für das Tennis-Turnier untersagt.