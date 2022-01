Giftköder-Verdacht im Wiener Hörndlwald bestätigt

In Wien müssen vermehrt Hunde mit Vergiftungserscheinungen zum Tierarzt gebracht werden. In der vergangenen Woche erwischte es eine junge Hündin, am Donnerstag einen fünfzehnjährigen Malteser und einen weiteren Vierbeiner. Alle hatten ähnliche Krämpfe und dürften Köder im Wiener Hörndlwald aufgenommen haben.