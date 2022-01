Systemversagen | Kitzbühel steht Kopf

Kitzbühel steht Kopf. Ja Kitzbühel steht Kopf, das ist so üblich, wenn in der zweiten Jänner-Hälfte die Hahnenkamm-Rennen über die Bühne gehen. Da kommen Zehntausende Menschen, darunter Tausende mehr oder weniger Prominente und feiern eine Party, bis der ganze Ort und viele von ihnen schließlich selbst auf dem Kopf stehen. Oder sich zumindest so fühlen… All das geht heuer Pandemie-bedingt nicht. Und doch steht Kitzbühel Kopf? Ja, allein schon aufgrund der Herausforderungen, die diese Bestimmungen mit sich bringen. Man hält sich besonders streng - nicht zuletzt „dank“ des Ausrutschers vor einer Woche, als eine verbotene rauschende Apres-Ski-Party durch das Posting eines Start-Up-Stars publik wurde und Kitzbühel so in die unerwünschten internationalen Schlagzeilen geriet. Auf dem Kopf steht auch das Rennprogramm - der üblicherweise das Rennwochenende am Sonntag abschließende Slalom wurde auf den Samstag vorgezogen. Und da stand Kitzbühel endgültig Kopf: Denn dass ein Engländer diesen Klassiker gewinnt - das gab es noch nie. Der 35-jährige Dave Ryding ist übrigens der allererste Brite, der überhaupt ein Ski-Weltcuprennen gewonnen hat. Dem - gebeutelten - Wintertourismus in Kitzbühel oder überhaupt in Österreich wird es nicht schaden, wenn der Ski-Weltcup auch einmal positiv auf der Insel aufblitzt!