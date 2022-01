Goggia pfeilschnell ++ Venier meldet sich zurück

Hütter darf nach Genesung am Sonntag im Super-G starten

Nicht auf der Startliste standen erneut Cornelia Hütter und Ariane Rädler. Die Steirerin Hütter befand sich aber am Freitag bereits auf der Anreise in die „Perle der Dolomiten“. Nach einem negativen Coronatest und hinter sich gebrachter Quarantäne dürfe sie im Super-G am Sonntag (11.45 Uhr) an den Start gehen, hieß es vom ÖSV. Rädler dagegen erfülle nicht die Vorgaben und werde den Super-G verpassen. Für beide Athletinnen gilt, dass sie wohl unabhängig vom Cortina-Wochenende im österreichischen Olympia-Aufgebot dabei sein werden. Generell wird es bei nun auftretenden positiven Testergebnissen für die Betroffenen mit einer Olympia-Teilnahme aber eng - vor allem bei Wettkampf-Terminen in der Anfangsphase der Spiele. Die Speed-Konkurrenzen der Frauen beginnen allerdings erst am 11. Februar mit dem Super-G.