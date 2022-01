Prinzessin Ingrid Alexandra plaudert Privates aus

Die norwegische Prinzessin Ingrid Alexandra, die an der zweiten Stelle der Thronfolge steht, feierte am Freitag ihren 18. Geburtstag. In einem TV-Interview verriet sie jetzt, dass sie mit der Volljährigkeit zwar „mehr Verantwortung übernehmen müsse“, die Freude über „noch mehr Freiheit“ aber überwiege.