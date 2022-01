Micky Maus sucht Junior-Chefredakteur

Lustigste oder ausgefallenste Idee gewinnt

Für die Bewerbung muss lediglich eine Comicidee per E-Mail (juniorchef@micky-maus.de) an die Redaktion des beliebten Magazins geschickt werden. Der Entenhausen-Fan mit der lustigsten oder ausgefallensten Idee entscheidet dann über die Inhalte der Micky Maus 17/22, die am 5. August erscheint.