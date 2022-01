Verzweiflung: Zu wenig Lkw-Fahrer in Kärnten

Der Villacher Karl Ilgenfritz, der Schlachtunternehmen in der Draustadt und in Klagenfurt betreibt, steht am Rande der Verzweiflung. Seine Firma beliefert Unternehmen in ganz Österreich, Slowenien und Italien. Seine Lastwagen fahren nicht nur Gastronomiebetriebe an, sondern auch Schulen, Kindergärten sowie die Kabeg-Krankenhäuser in Klagenfurt, Villach und Wolfsberg.