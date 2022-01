Bis zu halber Meter Schnee: Lawinengefahr steigt

Details im Euregio-Lawinenreport

Zudem finde man „vermehrt Gefahrenstellen in Form von frischen Triebschneepaketen in Kammlagen aller Hangrichtungen“. Generell sollte man frischen Triebschneepaketen im Steilgelände möglichst ausweichen, so Mairs Empfehlung. Das Land verwies auf den Euregio-Lawinenreport, der täglich ab 17 Uhr unter www.lawinen.report für den darauffolgenden Tag abgerufen werden kann. Unterschiedliches Kartenmaterial bietet auf Basis unterschiedlicher Daten einen umfassenden Überblick über die aktuelle Lawinensituation in Tirol, Südtirol und dem Trentino. Zwei Drittel aller Lawinenunfälle passieren bei Lawinengefahrenstufe 3.