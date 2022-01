Student hortete unzählige Kinderporno-Bilder

Wegen des Vergehens pornografischer Darstellung Minderjähriger musste sich am Donnerstag ein 21-jähriger Dornbirner am Landesgericht Feldkirch verantworten. Auf dem Computer des bis dahin Unbescholtenen waren von der Kriminalpolizei eine Vielzahl an kinderpornografischen Bildern sowie zahlreiche einschlägige Filme sichergestellt worden. Der Mann kam mit einer Geldstrafe davon.