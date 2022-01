Für Haus aus Sand fremden Traktor „ausgeliehen“

Der unstete Tscheche gehört in St. Georgen an der Gusen quasi zum örtlichen Inventar. Am Dienstag gegen 15.30 Uhr erstattete eine 49-Jährige Anzeige, dass soeben ihr Traktor gestohlen worden und der Dieb damit in Richtung Gusen geflüchtet sei. Vier Polizeistreifen brausten los, konnten den Traktor in Gusen anhalten. Bei der Kontrolle stellten sie fest, dass der Tscheche (27) offenbar durch Alkohol oder Drogen beeinträchtigt war.