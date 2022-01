EM-Skandal: Montenegro-Spieler spuckt Fans an

Was war passiert? Es war am Samstag, Montenegro gewinnt in der Halle von Debrecen in Ungarn das Balkanderby gegen Nordmazedonien klar mit 28:24. Während sich die Spieler von den Zuschauern verabschieden, löst sich einer ohne ersichtlichen Grund aus der Gruppe. Es ist Marko Lasica von Besiktas. Der 59-fache Teamspieler Montenegros geht zielgerichtet Richtung Fantribüne, spuckt ansatzlos in die Menge der gegnerischen Fans und dreht sofort wieder ab.