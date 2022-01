Wiener Immobilienpreise gehen weiter nach oben

Auch mitten in Pandemie sind Wohnungen sehr gefragt

Das Angebot wird sich - nach einem Zwischenhoch 2022 - weiter verkleinern. Im abgelaufenen Jahr wurden in der Bundeshauptstadt 17.400 Wohnungen fertiggestellt - heuer sei (in Anbetracht der Baubewilligungen) mit 19.700 „ein absolutes Hoch an Fertigstellungen“ zu erwarten. Doch schon in den Jahren darauf sei wieder mit deutlich weniger neuen Projekten am Markt und daher auch weiterhin steigenden Preisen zu rechnen.