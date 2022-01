Letzter Aufruf für den Abflug nach Peking

Bei anderen wiederum heißt es: Letzter Aufruf für den Flug nach Peking! So muss Skicrosser Adam Kappacher beim Weltcup in Idre Fjäll (Sd) ein Topergebnis einfahren, um auf den letzten Drücker nominiert zu werden. Bislang hat er lediglich einen zehnten Platz zu Buche stehen. Was für ihn spricht: Nirgends war er besser als in Schweden – zweimal reichte es zu Rang vier.