Betrunkener fackelte im Zorn einer Frau den Pkw ab

Verbrennungen an der Hand

Daraufhin flüchtete der 26-Jährige vom Tatort. Der herbeieilende Freund der Autobesitzerin entfernte den am Pkw-Dach liegenden Benzinkanister, wodurch er leichte Verbrennungen erlitt. Die Besitzerin versuchte das Feuer mit einem mitgebrachten Feuerlöscher zu löschen, was jedoch erst der kurz darauf eintreffenden Feuerwehr gelang. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.