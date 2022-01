Yachtclub Breitenbrunn muss Seebadgelände räumen

Hunderttausende Euro an Kaution notwendig

Das Verfahren ging durch mehrere Instanzen, mittlerweile beschäftigt sich der Oberste Gerichtshof damit. Solange das Verfahren läuft, ist die Exekution aufgeschoben, jedoch musste der Club Sicherheitsleistungen erbringen. In der Vergangenheit waren es 241.500 Euro. Jetzt wurden die Segler ein weiteres Mal aufgefordert, diese Summe in kurzer Zeit zu zahlen. Laut Walter Bajons, Präsident des YCBB, sei allerdings damit zu rechnen, dass noch weitere 483.000 Euro dazukommen werden. „Das ist nicht leistbar“, so Bajons. Das Verfahren sei damit „auf der finanziellen Ebene“ erledigt worden. Die Mitglieder haben bereits begonnen, das Gelände zu räumen. Bis Ende des Monats soll alles abgeschlossen sein.