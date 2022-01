Trotz Genesung und Stich steht Grüner Pass auf Rot

Wenn Martin Heinz Riedinger in ein Geschäft oder Lokal geht, hofft er immer, dass er nicht nach seinem Grünen Pass gefragt wird. Denn der steht seit Anfang des Jahres auf Rot. „Obwohl ich mich an die Verordnungen und Maßnahmen der Bundesregierung gehalten habe, werde ich als ungeimpft eingestuft“, meint er. Im März des Vorjahres war der Burgenländer an Corona erkrankt. Im September holte er sich dann den Piks mit dem Vakzin von Janssen (Johnson & Johnson). 22 Tage lang sei der Grüne Pass nach der Impfung rot gewesen, weil das System seine Genesung nicht anerkannt habe, berichtet er.