Rädler: Große Emotionen nach vier Kreuzbandrissen

„Ein Traum ist in Erfüllung gegangen“, jubelte Ariane Rädler ins ORF-Mikrofon: Wenige Minuten zuvor hatte sie beim Super-G in Zauchensee ihren ersten Podestplatz im Weltcup fixiert. „Das Zittern im Zielraum war extrem“, zeigte sie sich sehr emotional: „Es ist auch alles hochgekommen, was früher schon alles war.“