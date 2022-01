LIVE ab 11.30 Uhr: Super-G der Damen in Zauchensee

Hütter und Schmidhofer nicht am Start

Am Sonntag nicht am Rennstart sind die beiden Steirerinnen Cornelia Hütter und Nicole Schmidhofer. Letztere wollte es aber zumindest als Vorläuferin probieren. „Es geht darum, auf einer harten Piste ohne Renndruck fahren zu können“, erklärte Schmidhofer. Im Dezember in Lake Louise war Schmidhofer beim Comeback ein Jahr nach ihrer schweren Knieverletzung überraschend 15. geworden. Sie will sich mit der Übung am Sonntag stressfrei auf Cortina vorbereiten.