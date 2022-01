Tunkel: „Burgenland muss sich nicht verstecken“

Was dürfen Urlaubsgäste 2022 im Burgenland erwarten?

Sehr viel! Jede Jahreszeit bekommt ihre eigene Werbekampagne, der Fokus wird auf Rad- und Weintourismus gelegt, ohne unsere anderen Säulen, Kultur, Natur, Genuss und Wellness zu vernachlässigen. 25 Millionen Euro werden in bestehende und neue Radwege investiert, darunter Mountainbike-Trails auf dem Geschriebenstein und der Bahntrassenradweg. Mit dem Burghotel Schlaining, dem Scheiblhofer-Resort in Andau, dem Esterházy-Hotel in Eisenstadt und der Erweiterung der Wohnothek am Ratschen eröffnen neue Top-Adressen im Land. Neben den bekannten Kultur-Highlights wird es erstmals auch die „Starnacht am Neusiedler See“ in Mörbisch geben. Millionen TV-Zuseher werden erkennen können, wie schön das Burgenland ist. Auch ein „digitaler Concierge“ mit allen Tourismus-Informationen am Handy wird umgesetzt.