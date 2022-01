102-jährige Osttirolerin besiegte das Coronavirus

Es waren bange Tage für Margaretha Lo Piccolo, als sie kurz vor Weihnachten erfuhr, dass ihre Mutter, Stefanie Oberhammer, mit 102 Jahren im Wohn- und Pflegeheim in Sillian in Osttirol an Corona erkrankt war. Nach rund zwei Wochen gab es dann ein freudiges Wiedersehen. Die Patientin hatte die Infektion quasi ohne Symptome überstanden. „Im ersten Moment bin ich, wie alle in der Familie, erschrocken. Aber ich habe jeden Tag angerufen und man hat mir gesagt, dass es ihr gut geht“, berichtet Lo Piccolo der „Krone“.