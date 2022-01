Omikron-Welle flaut in US-Großstädten aktuell ab

New York verzeichnete zuletzt im Durchschnitt 28.500 Neuinfektionen pro Tag, nachdem es zwei Wochen zuvor noch durchschnittlich 42.000 Ansteckungen waren. Auch in der Hauptstadt Washington, die schwer vom Omikron getroffen wurde, und in Chicago verzeichneten die Gesundheitsbehörden rückläufige Zahlen. Ein ähnliches Muster wurde aus den Bundesstaaten New Jersey und Maryland gemeldet. Experten warnen jedoch davor, anhand der Zahlen voreilige Schlüsse zu ziehen. In zahlreichen Bundesstaaten habe die fünfte Welle noch nicht ihren Höhepunkt erreicht. Landesweit stiegen die Zahlen weiter.