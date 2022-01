Weltgrößtes Fischbrutgebiet in Antarktis entdeckt

Die Freude war groß, als die AWI-Forscher im Februar 2021 auf den Monitoren an Bord des Forschungsschiffs Polarstern (Bild unten) unzählige Fischnester sahen, die OFOBS vom Meeresboden in 535 bis 420 Metern Wassertiefe des Weddellmeeres live an Bord übermittelte.