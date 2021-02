Füchse erschossen, gehäutet und einfach entsorgt

Am Samstag war der Klagenfurter in einem Waldstück zwischen Pörtschach und Tanzenberg spazieren. Unmittelbar neben einem öffentlichen Parkplatz wurde er auf die Fuchskadaver aufmerksam. „Bei zwei Kadavern wurde das Fell fachmännisch abgezogen“, bestätigt die Polizei. Zusammenhänge mit gleichen Funden von erlegten Füchsen wurden in der Gemeinde Moosburg sowie in Glanegg dürften bestehen. Die Polizei bittet um Hinweise.