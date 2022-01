GECKO: PCR-Tests für jeden bald nur noch in Wien

Antigen-Testungen gelten in der Pandemiebekämpfung zwar auch als wichtiger Baustein, um Infektionen zu erkennen, viele solcher Tests erkennen aber selbst hochpositive Proben nicht. Dennoch müsse die Teststrategie im Land der Situation angepasst werden, wie Starlinger am Donnerstag in der ORF-„ZiB Nacht“ ausführte.