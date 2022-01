Nach Covid-Verharmlosung: Uni macht neue Vorlesung

Eine Ringvorlesung zum Thema Corona an der Universität Wien, in der das Virus verharmlost und die Wirkung der Impfung angezweifelt wurde, hat zuletzt für Aufregung gesorgt. Nach Kritik und Protest von Studienvertretern geht die Uni nun in die Offensive: Gemeinsam mit der MedUni Wien wird im kommenden Sommersemester die Pandemie in einer neuen „aktiv konzipierten“ Corona-Ringvorlesung behandelt, mit der „notwendigen wissenschaftlichen Breite und Tiefe“, so die Universität.